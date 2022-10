«Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute ihre Ehrung erhalten haben», heisst es in einem Instagram-Post der Royal Family. In den kommenden Monaten würden Mitglieder der Königsfamilie weitere Orden an diejenigen vergeben, die unter anderem in den Geburtstagslisten der verstorbenen Königin genannt worden seien, heisst es weiter. Bei den «Queen's Birthday Honours» wurden bisher traditionell zahlreiche Persönlichkeiten von Queen Elizabeth II. (1926-2022) mit Orden geehrt.