Prinzessin Anne wird 75: Palast ehrt sie mit zweitem neuen Foto

Die Liste seiner royalen Arbeiten liest sich wie ein Who's Who des Königshauses: Er fotografierte Prinz Edward und Sophie, die Duchess of Edinburgh, für eine Briefmarke zu ihrer Hochzeit. Auch die Queen Mother liess sich von ihm für eine Briefmarke zu ihrem 100. Geburtstag ablichten. Queen Elizabeth vertraute ihm sowohl für ihr Goldenes als auch ihr Diamantenes Jubiläum.