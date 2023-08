Prinzessin Ariane startet ihren neuen Lebensabschnitt in Italien

Auf in einen neuen Lebensabschnitt! Die niederländische Prinzessin Ariane (16), die jüngste Tochter von König Willem–Alexander (56) und Königin Máxima (52), startet ihr erstes Jahr an ihrer neuen Schule in Italien. Am United World College Adriatic in der Nähe von Triest wird sie ihren International Baccalaureate (gleichbedeutend mit dem deutschen Abitur) machen.