Prinzessin Beatrice bringt ihr zweites Kind zur Welt

«Sie ist winzig und absolut perfekt», schwärmt der stolze Vater Edoardo Mapelli Mozzi (40) in den sozialen Medien von seiner neugeborenen Tochter. «Wir sind alle schon ganz vernarrt in sie. Unsere Herzen quellen über vor Liebe für dich, Baby Athena», schreibt der Geschäftsmann weiter. Das niedliche Foto, auf dem das Baby in einem weissen Strampler und einer rosa Decke liegt – und mit dem Ärmel das Gesicht verdeckt –, stammt laut Königshaus auch von ihm.