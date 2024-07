Prinzessin Beatrice: Ihr Mann teilt Liebeserklärung zum Hochzeitstag

Auf dem bisher unveröffentlichten Hochzeitsfoto halten sich Mapelli Mozzi und die Prinzessin an den Händen und geben sich im Garten von Schloss Windsor einen Kuss auf die Lippen. Ausserdem fügte der 40–Jährige noch ein Foto der Royal Chapel of All Saints bei, ihrem Hochzeitsort auf dem royalen Anwesen. «Alles Gute zum 4. Hochzeitstag, mein Schatz. Jeder Tag ist so besonders mit dir. Ich liebe dich so sehr», untertitelte er die beiden Bilder.