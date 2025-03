Prinzessin Beatrice: Offene Worte über Frühgeburt ihrer Tochter

Athena, die Tochter von Prinzessin Beatrice (36), kam am 22. Januar zu früh zur Welt. Ihre zweite Tochter wog bei ihrer Geburt nur 4 Pfund und 5 Unzen, wie das Königshaus damals via Instagram mitteilte. Dies entspricht in etwa zwei Kilogramm. Als Normalgewicht gelten etwa 3,5 Kilo. In einem Beitrag für die britische «Vogue», zu dem ein Bild der 36–Jährigen mit ihrer Tochter im Arm von Fotograf Nico Wills veröffentlicht wurde, hat Prinzessin Beatrice jetzt offen über die Frühgeburt berichtet.