Prinzessin Beatrice strahlt bei Gala im hellgrünen Glitzerkleid

Bei einer Londoner Kunstgala haben Prinzessin Beatrice (33) und ihr Ehemann Eduardo Mapelli Mozzi (38) am Donnerstagabend einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die Enkeltochter von Queen Elizabeth II. (96) erschien bei der «The Alchemist's Feast»-Sommerparty der National Gallery in einer salbeigrünen Pailletten-Robe mit tiefem Ausschnitt. Ihre Taille setzte die 33-Jährige mit einem schwarzen Gürtel in Szene, ein schwarzes Haarband und eine glitzernde weisse Clutch rundeten den schillernden Look ab. Ehemann Edoardo entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege.