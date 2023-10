Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi: Eleganter Gala-Auftritt

Liebevolle Worte zum Hochzeitstag

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi feierten am 17. Juli ihren dritten Hochzeitstag. Mapelli Mozzi meldete sich zu diesem Anlass mit mehreren Bildern, darunter eines der Braut mit ihrem Hochzeitsstrauss, auf Instagram. «Ich bin so dankbar für jeden Moment, den wir geteilt haben, jede Herausforderung, die wir gemeistert haben und jeden Traum, den wir gemeinsam verfolgt haben», schrieb er an die «schönste Ehefrau der Welt» gerichtet. «Ich liebe dich mehr als Worte sagen können, und ich kann es kaum erwarten, viele weitere Hochzeitstage mit dir zu feiern.» Töchterchen Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi kam am 18. September 2021 in London zur Welt.