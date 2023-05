Sie trägt die Namen ihrer Urgrossmutter und Grossmutter

Ihr voller Name lautet «Her Royal Highness Princess Charlotte Elizabeth Diana of Wales». Wie ihre Brüder kam sie im St. Mary`s Hospital in London zur Welt. Wenige Stunden nach ihrer Geburt am 2. Mai 2015 traten ihre Eltern mit ihr vor die zahlreichen Fotografen, die sich vor dem Krankenhaus postiert hatten. Getauft wurde sie am 5. Juli 2015 in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham. Im Jahr 2017 absolvierte sie ihre ersten Auftritte in der Öffentlichkeit. Bei der Hochzeit ihrer Tante Pippa Matthews (39) im Mai fungierte sie als Blumenmädchen, im September reiste sie mit ihrer Familie nach Kanada.