Charlotte und die «goldene Prinzessin»

Auf dem Bild ist Prinzessin Charlotte auf einer Frühlingswiese zu sehen - aber nicht allein. Die Royal-Tochter strahlt in die Kamera, während sie die Familienhündin Orla umarmt. Der Name der Cocker-Spaniel-Dame soll keltischen Ursprungs und angeblich mit «goldene Prinzessin» übersetzbar sein. Mehrfach stellten die Followerinnen und Follower in den Kommentaren fest, wie ähnlich Charlotte doch besonders Papa William sehe.