Prinzessin Charlotte wird zehn: So ähnlich ist sie Queen Elizabeth II.

Parallelen auch zu Prinzessin Diana

Aber nicht nur mit der Queen wird Prinzessin Charlotte verglichen. Royal–Fans wollen auch Ähnlichkeiten zu Prinzessin Diana (1961–1997), ihrer früh verstorbenen Grossmutter väterlicherseits, entdeckt haben. Als Prinz Williams Tochter im Dezember bei einem royalen Auftritt ihre Füsse offenbar in eine Ballettposition brachte, wurden die Aufnahmen in den sozialen Medien vielfach geteilt, angesehen und geliked. User stellten den Schnappschüssen Bilder von Diana gegenüber, auf denen sie ebenfalls ihre Füsse in Ballettstellung brachte.