Prinzessin Diana: Ihr legendärer Schafpullover kommt unter den Hammer

Ursprünglich kostete der Schafpullover 48 Dollar, 1994 wurde die Produktion eingestellt. Die beiden Designerinnen erfuhren erst, nachdem sie die Fotos in der Presse gesehen hatten, dass Diana ihr Werk erworben hatte und sogar in der Öffentlichkeit trug. 1983 erwarb das Victoria and Albert Museum in London eines der Exemplare für seine ständige Sammlung. Die Online-Versteigerung des Originalpullovers beginnt am 31. August und läuft bis zum 14. September.