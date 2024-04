Prinzessin Diana: Ihre berühmtesten Outfits werden versteigert

Kleider sind Dianas «Vermächtnis»

Von «Julien's Auctions» heisst es zu der Versteigerung der Outfits: «Diana mag eine Prinzessin gewesen sein, aber ihre Anziehungskraft stand der eines Hollywood–Stars in nichts nach.» Auch wenn die Prinzessin keine Filme hinterlassen habe, «lebt ihr Vermächtnis durch die exquisiten Kleider und Accessoires weiter, die das Publikum immer wieder in ihren Bann ziehen und dazu einladen, tiefer in ihre rätselhafte Persönlichkeit einzutauchen».