«Sie war die beste Mutter der Welt»

2017 erschien die Dokumentation «Diana, Our Mother: Her Life and Legacy», in der Prinz Harry und Prinz William an ihre verstorbene Mutter erinnern. «Sie war unsere Mutter. Sie ist immer noch unsere Mutter. Und natürlich, wie jeder Sohn das wohl sagen würde, war sie die beste Mutter der Welt», erklärte Harry darin unter anderem.