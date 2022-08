Prinzessin Dianas Auto für königliche Summe versteigert

Auktionator Jonathan Humbert sagte der «BBC», das Interesse an dem Fahrzeug sei sehr gross gewesen, und man habe dafür die meisten telefonischen Gebote seit zwölf Jahren erhalten. Demnach begannen die Gebote bei 100.000 Pfund und entwickelten sich bald zu einem Wettstreit zwischen Käufern in Dubai und Coventry in den Midlands. Bei der Marke von 450.000 Pfund kamen die meisten Gebote aus Cheshire und Dubai, wobei der Käufer aus dem Vereinigten Königreich schliesslich den Zuschlag erhielt - und damit laut Humbert ein «Stück Geschichte» gekauft habe.