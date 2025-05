Prinzessin Dianas ehemaliger Bodyguard ist gestorben

Die Ehefrau des Bodyguards, Kate Sansum, teilt auf Facebook Erinnerungsfotos und die traurige Nachricht, dass er am Samstagmorgen einen tödlichen Herzinfarkt erlitten hat. In ihrem Beitrag erinnert sie sich an ihr Kennenlernen zurück: «Seit wir uns 1998 kennengelernt haben, war Lee Sansum mein Seelenverwandter, mein Held und der erstaunlichste Mann in meiner Welt. Deshalb bin ich am Boden zerstört, dass er nicht mehr unter uns weilt.»