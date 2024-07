Prinzessin Dianas Nichten machen Wimbledon zur Fashion Week

Prinzessin Dianas (1961–1997) Nichten haben in Wimbledon für einen stilvollen Fashion–Moment gesorgt. Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer (beide 31) gaben sich am zweiten Tag des wohl bekanntesten Tennisturniers der Welt die Ehre und kamen in einem noblen Partnerlook, der den traditionellen Dresscode der Veranstaltung zweifelsohne erfüllte.