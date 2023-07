Prinzessin Dianas Statement-Kleid wird versteigert

Eines von Prinzessin Dianas (1961-1997) auffälligen Kleidern für den roten Teppich wird versteigert. Die verstorbene Ex-Frau von König Charles III. (74) trug die Bruce-Oldfield-Robe bei der Filmpremiere «Hot Shots!» im Jahr 1991 im Odeon Leicester Square in London. Das knallrote Kleid mit kurzen Ärmeln und Rüschen in der Taille und an den Hüften soll bei der Auktion 200.000 bis zu 400.000 Dollar einbringen. Diana vervollständigte damals ihren Look mit einer roten Clutch und Perlenschmuck.