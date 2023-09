Das Paar lebt sehr zurückgezogen

Obwohl Baby Nummer drei in Brüssel zur Welt kam, soll die nun fünfköpfige Familie eigentlich in der Schweiz leben. Prinz Amedeo und seine Ehefrau sind angeblich sehr auf ihre Privatsphäre bedacht und führen ein zurückgezogenes Leben. Dass Prinzessin Elisabetta zum dritten Mal schwanger ist, machte das Paar nicht öffentlich. Prinz Amedeo startete eine Karriere in der Wirtschaft, unter anderem als Unternehmensberater, und soll bei einer Bank tätig sein.