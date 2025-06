Prinzessin Estelle von Schweden wird Patentante ihrer Cousine Ines

Ines Marie Lilian Silvia, die Herzogin von Västerbotten, wird am 13. Juni um 12 Uhr in der Schlosskirche Drottningholm getauft. Das Datum ist ganz besonders für ihre Eltern: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia feiern am selben Tag ihren zehnten Hochzeitstag. Bei dem Event wird das ganze schwedische Königshaus sowie weitere Royals erwartet.