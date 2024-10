Prinzessin Eugenie feiert Hochzeitstag mit romantischem Kussfoto

Diese erwartet mit Edoardo Mapelli Mozzi (40), mit dem sie seit Sommer 2020 verheiratet ist, ihr zweites Kind. Tochter Sienna kam am 18. September 2021 zur Welt. Aus einer früheren Beziehung Mozzis stammt sein Sohn Wolfie. Das neue Geschwisterchen wird für Anfang 2025 erwartet. «Herzlichen Glückwunsch, Beabea», schrieb Eugenie in ihrem Instagram–Post. Und weiter: «Ich freue mich auf mehr in dieser gemeinsamen Reise der Mutterschaft. Und auf ein weiteres kleines Kind in der Bande.» Dass das Foto älter ist, gab sie auch gleich noch zu: «Ich konnte kein einziges Gruppenfoto von uns finden, also muss dieses von Weihnachten 2022 herhalten.»