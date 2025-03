Prinzessin Eugenie feiert zum Muttertag drei Generationen

Prinzessin Kate (43) nutze ihre Strahlkraft in sozialen Netzwerken zum Muttertag indes für eine nachdenklich stimmende Botschaft. Nicht einzelne Menschen oder die Mutterrolle als solche thematisierte Kate, sondern Mutter Natur. «Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. Lasst uns an diesem Muttertag die Mutter Natur feiern und erkennen, wie unsere Bindung zur natürlichen Welt nicht nur dazu beitragen kann, unser Inneres zu pflegen, sondern uns auch an die Rolle erinnern, die wir innerhalb des reichen Wandteppichs des Lebens spielen», schreib sie zu malerischen Aufnahmen ebenjener Natur.