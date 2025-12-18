Prinzessin Ingrid Alexandra äussert sich zum Anschlag in Sydney

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) spricht den Opfern und Hinterbliebenen vom Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney ihr Beileid aus. Seit vergangenem Sommer studiert die norwegische Prinzessin in der australischen Metropole.
«Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen. Und ganz besonders bei der jüdischen Gemeinde – sowohl in Australien als auch in meiner Heimat Norwegen», sagte sie dem norwegischen Fernsehsender TV 2. «Sydney ist eine Stadt, die ich sehr lieb gewonnen habe, deshalb ist es seltsam und unvorstellbar, dass es genau dort passiert ist.»
Prinzessin Ingrid Alexandra studiert in Sydney
Seit Juli 2025 lebt die norwegische Prinzessin in Sydney und studiert dort internationale Beziehungen. Während des ersten Semesters war Ingrid Alexandra nicht nur auf dem Campus des St. Andrew's College unterwegs, sondern besuchte auch Sehenswürdigkeiten in der ganzen Stadt. In Australien wurde sie laut Berichten bereits liebevoll als «Sydney–Prinzessin» bezeichnet.
Kurz vor dem Terroranschlag am Bondi Beach vom 14. Dezember, bei dem 15 Menschen bei einer Chanukka–Feier getötet wurden, reiste Prinzessin Ingrid Alexandra nach Semesterende in der ersten Dezemberwoche aus Australien ab. Sie verbringt Weihnachten mit der Königsfamilie in Norwegen. Anfangs 2026 wird die Prinzessin nach Sydney zurückkehren, um ihr Studium fortzusetzen.