Prinzessin Kate begeistert bei Charity-Event im Chanel-Outfit

Gemeinsam mit Ehemann, Prinz William (40), besuchte Prinzessin Kate (40) am Donnerstag eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Queen Elizabeth Olympic Park in Stratford im Osten Londons. Die Frau des Thronfolgers hatte sich für diesen Anlass in einen blauen doppelreihigen Vintage-Chanel-Blazer mit schwarzen Verzierungen aus dem Jahr 1995 gehüllt, der derzeit laut «Mail Online» bei einem Luxusmodehändler 4118 Pfund (umgerechnet etwa 4771 Euro) kosten soll.