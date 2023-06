Dieser Ritterorden blickt auf eine fast 700-jährige Tradition zurück: Am heutigen Garter Day (19. Juni) nahm König Charles III. (74) erstmals als Monarch am «Order Of The Garter»-Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Der traditionelle Gottesdienst für die Mitglieder des Hosenbandordens findet immer an einem Montag im Juni in der St.-Georgs-Kapelle statt. Die 24 Mitglieder des 1348 vom englischen König Eduard III. (1312-1377) gestifteten Ordens hüllen sich dabei in die traditionsreiche, bemerkenswerte Tracht des Hosenbandordens. Königin Camilla (75) begleitete ihren Gatten.