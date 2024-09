Prinzessin Kate: Darum ist ihr Video nach der Chemo so besonders

Kate und William als Eltern

Neben dem künftigen britischen Königspaar stehen die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) im Fokus. «Sie sehen eine Familie, die die einfachen Dinge des Lebens feiert – Dinge, die normale Familien tun, wenn sie zusammen sind», schrieb Edwards. So ist die Familie zum Beispiel beim Picknicken, Karten spielen und Klettern im Kiefernwald am Strand von Holkham in Norfolk zu sehen. Dort hatten die Royals früher ein Sommerhaus, noch immer soll der Ort ein absoluter Favorit der Familie sein. Schon Queen Mum (1900–2002) ging hier einst mit ihren Hunden am Ufer spazieren.