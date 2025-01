Prinzessin Kate: «Eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein»

Prinzessin Kate: «Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann»

«Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich beim Royal Marsden dafür zu bedanken, dass ich während des vergangenen Jahres so gut betreut wurde», schreibt Kate zu einem Bild des Besuchs in einer persönlichen Nachricht auf Instagram. Das Foto zeigt die Prinzessin an der Seite einer Patientin. Die Prinzessin richte ihren aufrichtigen Dank an alle, die sie und William in Stille begleitet haben, als sie diese schwierige Zeit durchgemacht haben.