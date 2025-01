Prinzessin Kate: Ist das ihr liebstes Kleidungsstück?

Die Ehefrau von Prinz William (42) besuchte in Wales nicht nur die Textilfabrik: Sie hat die Schirmherrschaft über das Kinderhospiz Tŷ Hafan übernommen und stattete der Einrichtung ebenfalls einen bewegenden Besuch ab. Während ihres Aufenthalts nahm sich Kate Berichten zufolge viel Zeit für persönliche Begegnungen. So beteiligte sie sich etwa an einer Musiktherapie–Sitzung und brachte vom Palast gespendete Instrumente mit.