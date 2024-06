Prinzessin Kate: Kam sie für ihre Kinder zu «Trooping the Colour»?

Kate: «Meine Behandlung läuft noch»

Kate hatte nur einen Tag vor «Trooping the Colour» in den sozialen Medien bestätigt, dass sie an der royalen Militärparade teilnehmen werde. Allerdings erklärte sie auch, dass sie während der Chemotherapie «gute und schlechte Tage» habe: «An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich der Erholung seines Körpers hingeben. Aber an den guten Tagen, an denen man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen.»