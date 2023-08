Prinzessin Kate: Kinder sollen gesunde Beziehung zueinander entwickeln

Prinzessin Kate (41) scheint in ihrer Erziehung einen grossen Wert auf das Innenverhältnis zwischen ihren drei Kindern zu legen. Wie der königliche Biograf Christopher Andersen (74) laut «Daily Mail» in seinem neuen Buch «The King: The Life of King Charles III.» schreibt, möchte die Frau von Thronfolger Prinz William (41) die gesunde Beziehung zwischen Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) fördern.