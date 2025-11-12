Prinzessin Kate kniet vor Veteranen, Herzogin Meghan postet Harry

Am Armistice Day oder auch Remembrance Day ist es zu bewegenden Momenten zwischen Prinzessin Kate (43) und drei Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen.
Am 11. November hat die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) erstmals an einem Gedenkgottesdienst der Royal British Legion im National Memorial Arboretum in Staffordshire teilgenommen und einen Kranz niedergelegt. Kurz darauf sprach die Prinzessin nicht nur mit einigen Schaulustigen, sondern traf sich unter anderem auch mit den Veteranen sowie deren Familien.
Unter anderem in einem Clip, der auf dem Instagram–Account von William und Kate veröffentlicht wurde, ist sie dabei zu sehen, wie sie gerade vor den drei Veteranen kniet. «Armistice Day. Ein Moment zum Gedenken. Um die Gefallenen zu ehren. Um über den Frieden nachzudenken, für dessen Schutz sie so viel gegeben haben», heisst es zu dem Video.
Die Reporterin Stephanie Wareham berichtet auf der Social–Media–Plattform X, dass Kate mit einem der Männer, dem ehemaligen Militärpiloten Geoffrey Spencer, darüber gesprochen hat, dass ihr Sohn George mehr über Flugzeuge als sie weiss. Den 100–jährigen Bill Redston hat sie hingegen nach Tipps für ein gesundes Leben gefragt, während sie seine Hand hielt. Er sagte, man müsse sich fit halten, und Kate sei beeindruckt gewesen, als sie erfuhr, dass er im Alter von 65 und dann 66 Jahren erst den London–Marathon und später den New–York–City–Marathon gelaufen ist.
«Einmal gedient, immer dienen»
In den USA wird unterdessen der Veterans Day begangen. Die mit ihrem Ehemann Prinz Harry (41) im kalifornischen Montecito lebende Herzogin Meghan (44) hat sich daher auf Instagram zu Wort gemeldet. «Wie mein Ehemann sagt: ‹Einmal gedient, immer dienen›», schreibt sie. «Vielen Dank an alle, die gedient haben, Opfer gebracht haben und weiterhin dienen. Wir ehren Sie am Veterans Day. Und an jedem Tag.»
Dazu teilt Meghan einen alten Videoausschnitt aus einem Interview von Harry, der einst in Afghanistan stationiert war. In dem bekannten Clip bricht jener das Gespräch ab, als eine mögliche Gefahr signalisiert wird. Ohne zu zögern rennt der junge Harry in dieselbe Richtung wie einige andere Soldaten, um womöglich einzugreifen. Ausserdem postet sie ein Foto, das ihren Mann bei dem kürzlichen Besuch einer Pflegeeinrichtung für Veteraninnen und Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg und Koreakrieg in Toronto zeigt.
Fans der Sussexes sehen in dem Post vermutlich einen ergreifenden Beitrag. Die vielen Kritiker, die Meghan hat, dürften wohl von einer Schadensbegrenzung ausgehen. Während die britischen Royals am Samstag am traditionellen Festival of Remembrance – einer bedeutenden Gedenkveranstaltung – teilnahmen, besuchten Harry und Meghan neben vielen anderen Stars die glamouröse Geburtstagsparty von Kris Jenner (70). «Das zeigt deutlich, wie weit Harry vom Rest der Familie entfernt ist. Diese Leute mögen in Amerika Stars sein, aber diese pure Prahlerei steht im Widerspruch zu dem, was Prinz William mit seinem Leben und der Monarchie erreichen will», zitierte die «Page Six» einen Palast–Insider.