Prinzessin Kate könnte an «Trooping the Colour»-Parade teilnehmen

Der Palast hatte laut eines Berichts der «Daily Mail» zuletzt erklärt, dass Kate am 8. Juni nicht bei der Probe für «Trooping the Colour» zugegen sein wird. Bestätigt sei demnach jedoch, dass Charles in einer Kutsche zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), an seiner Geburtstagparade teilnimmt. Der König ist ebenfalls an Krebs erkrankt, war zuletzt aber trotz seiner Behandlung wieder zu öffentlichen Terminen erschienen.