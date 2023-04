Prinzessin Kate lässt Baby mit ihrer Handtasche spielen

Der Hintergrund des Besuchs von Prinz William und seiner Ehefrau im walisischen Aberfan war hingegen ein eher trauriger Anlass. In dem Bergarbeiterdorf war es 1966 zu einem Rutsch einer Abraumhalde gekommen. 144 Menschen, darunter 116 Kinder, verloren damals ihr Leben. William und Kate erwiesen den Opfern der Katastrophe in einer Anlage, die in Erinnerung an die Verstorbenen angelegt wurde, ihre Ehre. Eindrücke von dem Besuch zeigt das royale Paar auch auf seinem Instagram-Account.