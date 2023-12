Prinzessin Kate lässt Drama um Meghan und Harry hinter sich

Nach Aussen nett, hinter den Kulissen willensstark

In diesem Zusammenhang weist der Royal–Experte auch auf einen feinen Unterschied zwischen Prinzessin Kates öffentlichem Image, das er als «nett und lächelnd und, ich wage es zu sagen, harmlos» beschreibt, und ihrem Agieren hinter den Kulissen, hin. So sei Kate entgegen ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit «in Wahrheit willensstark und bereit, für das zu kämpfen, was sie will und für richtig hält».