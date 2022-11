Prinzessin Kate moderiert erneut das Weihnachtskonzert der Royals

Aus einem Instagram-Post auf dem gemeinsamen Account von Kate und William geht zudem hervor, dass die Veranstaltung am 15. Dezember in der berühmten Westminster Abbey stattfindet. In einem kurzen Clip zeichnet eine Hand eine Art Comic von der beeindruckenden Kirche und den Royals - samt weihnachtlichen Outfits und den beiden Corgis der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022). Darin heisst es ausserdem, dass das Konzert auf dem britischen TV-Sender ITV an Heiligabend übertragen wird.