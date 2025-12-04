Prinzessin Kate setzt mit Kopfschmuck beim Staatsbankett ein Zeichen

Ein Diadem mit bewegter Geschichte

Das prachtvolle Stück ist mit 2.600 Diamanten besetzt und hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere Verwandlungen durchgemacht. Ursprünglich war es mit Opalen verziert, doch Queen Alexandra liess diese später durch Rubine ersetzen. Sowohl die Queen Mum als auch Queen Elizabeth II. trugen das Diadem – wobei die verstorbene Monarchin es während ihrer gesamten Regentschaft nur ein einziges Mal aufsetzte: 2005 bei einem Besuch auf Malta.