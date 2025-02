Krebs ist in Remission

Prinzessin Kate soll an Feierlichkeiten zu Weltkriegsende teilnehmen

Die im vergangenen Jahr an Krebs erkrankte Prinzessin Kate kehrt auch weiter vermehrt in die Öffentlichkeit zurück. So soll die Ehefrau von Prinz William im Mai an den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in London teilnehmen.