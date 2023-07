Kate soll härtere Version gefordert haben

«The Times » veröffentlichte einen Auszug aus Lows neuem Enthüllungsbuch «Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor». Das Vorgängerbuch hatte im vergangenen Jahr für viel Wirbel gesorgt und vor allem an dem abtrünnigen Paar kein gutes Haar gelassen. So behauptete etwa eine Palastangestellte, Meghan habe sie immer wieder angeschrien und sogar noch nach Feierabend am Telefon angebrüllt.