Prinzessin Kate sorgt im roten Kleid für Weihnachtsstimmung

In wenigen Tagen wird Prinzessin Kate (40) erneut als Gastgeberin durch ein traditionelles Weihnachtskonzert der britischen Royals in der Westminster Abbey führen. Auf Instagram stimmt sie die Nutzerinnen und Nutzer bereits auf den Gottesdienst und auf Weihnachten ein. Kate ist auf dem Bild in einem eleganten, roten Abendkleid vor einem geschmückten Christbaum und zwei verpackten Geschenken zu sehen.