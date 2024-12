Prinzessin Kate strahlt beim Staatsbesuch im burgunderroten Outfit

William harmonierte mit burgunderfarbener Krawatte

Der Emir von Katar und seine Frau waren am 2. Dezember am Flughafen London–Stansted in Grossbritannien gelandet, wo sie im Namen des Monarchen vom Lord–in–Waiting, dem Viscount Hood, begrüsst worden. Nun empfing sie das Kronprinzenpaar in ihrer Residenz. Die Prinzessin von Wales trug dabei ein komplett burgunderfarbenes Outfit – inklusive Hut, langem Mantel, Stiefeln und einer Clutch. Prinz William nahm diese Farbwahl in seiner Krawatte auf. Er trug wie der Scheich einen dunklen Anzug, währenddessen seine Frau sich für einen eleganten beigen bodenlangen Mantel entschied.