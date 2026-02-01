Prinzessin Kate teilt persönliche Botschaft zu einer Kunstausstellung

Prinzessin Kate (44) hat den Besuch einer Kunstausstellung im The Arc in Winchester anscheinend so sehr genossen, dass sie ein kurzes Video davon samt persönlicher Nachricht auf Instagram teilt. Der Clip zeigt die Ehefrau von Prinz William (43) beim Begutachten mehrerer Werke und im Gespräch mit einigen Personen vor Ort.
«Mein Dank gilt dem Team vom The Arc in Winchester», teilt sie zu dem Video mit. Es sei inspirierend gewesen, zu sehen, «wie sie Kreativität in den Mittelpunkt der Gemeinschaft gestellt» haben und damit Kunst für jeden zugänglich werde. «The Arc» ist ein Gemeinschaftsprojekt des gemeinnützigen Hampshire Cultural Trust und des Hampshire County Council im englischen Winchester. Der Ort soll als eine Art Gemeindezentrum dienen, in dem jeder Kunst erleben kann – von Theateraufführungen über Musik bis hin zu Ausstellungen.
«Die Verbindung von Natur, Kreativität und Handwerk»
Auf Instagram bedankt sich die Prinzessin aber nicht nur, sie wirbt auch gleichzeitig für einen Besuch. «Die ‹Beauty of The Earth›–Ausstellung war eine kraftvolle Erinnerung an die Verbindung von Natur, Kreativität und Handwerk», heisst es weiter. Die Zeilen sind mit einem «C» unterzeichnet. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine Nachricht direkt von Catherine stammt.
Auch «The Arc» bedankt sich auf Instagram. In einer Story wird erklärt, man fühle sich geehrt, dass man die Prinzessin empfangen durfte. Die Ausstellung «Beauty of the Earth: The Art of May, Jane & William Morris» zeigt Werke des britischen Künstlers William Morris (1834–1896) und wie er seine Liebe zu Gärten mit seiner Tochter May und seiner Ehefrau Jane geteilt hat. Ausgestellt werden laut offizieller Beschreibung etwa auch Designs von May Morris, die es zuvor noch nie öffentlich zu sehen gab.