Prinzessin Kate trifft ukrainische Kinder in ihrer Heimatstadt

«Ich wünschte, wir könnten mehr tun»

Kate traf auch Frauen aus der Ukraine und hörte sich ihre Geschichten an, berichtet die «Daily Mail». Eine Mutter berichtete ihr unter Tränen von der Flucht mit ihrem dreijährigen Sohn, während ihr Mann an der Grenze weiterkämpfte. Prinzessin Kate versuchte zu trösten: «Es ist verständlich nach allem, was Sie erlebt haben, ich wünschte, wir könnten mehr tun.»