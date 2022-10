Prinzessin Kate übergeht Provokateurin gekonnt

Prinzessin Kate (40) lässt sich auch bei einer direkten Konfrontation nicht aus ihrer Rolle bringen. Bei ihrem gestrigen Besuch im nordirischen Belfast wurde sie beim Bad in der Menge von einer irischen Nationalistin angefeindet. Kate nahm gerade ein Bad in der Menge und schüttelte einige Hände, als eine Frau sie angiftete: «Schön Sie kennenzulernen, aber es wäre besser, wenn Sie in ihrem eigenen Land wären», sagte die Dame, die gleichzeitig mit ihrem Handy filmte. «Irland gehört den Iren», fügte sie ihrem Statement hinzu.