Prinzessin Kate übernimmt Schirmherrschaft für Antarktis-Abenteuer

Sorgen machen, dass Chandi diese Strapazen unterschätzen könnte, müssen sich Prinzessin Kate und Co. aber nicht. Im vergangenen Winter nahm sie bereits allein und ohne Unterstützung eine Reise zum Südpol erfolgreich in Angriff. Für die über 1.000 Kilometer benötigte sie am Ende 40 Tage und wurde für diese Leistung zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt. Anfang November wird sich Preet Chandi zu ihrem zweiten Antarktis-Abenteuer aufmachen.