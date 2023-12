Bei Besuch eines Aquariums

Prinzessin Kate: Überraschungsauftritt in BBC-Dokuserie

Da rieb sich womöglich so mancher Zuschauer der BBC–Serie «Secrets of the Aquarium» verdutzt die Augen: Prinzessin Kate tauchte plötzlich in der Doku über das National Marine Aquarium in Plymouth auf. Ihr Besuch wurde bereits im Sommer 2022 gefilmt.