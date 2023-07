Prinzessin Kate überreicht Trophäen in Wimbledon

Prinzessin Kate trotz Sturm bester Laune

Die Frau von Prinz William (41) trotzte dem starken Wind und zeigte sich am Samstagnachmittag (15. Juli) gut gelaunt. Als Schirmherrin des austragenden «All England Lawn Tennis and Croquet Club» in London hatte sie bereits im Vorfeld zusammen mit Roger Federer (41) für das berühmte Turnier geworben und auch einige Spiele besucht. Bevor das Damenfinale startete, unterhielt sie sich mit den Ballkindern und lobte einen Wartungsmanager dafür, dass er nur einen Tag vor Beginn der Meisterschaft ein Loch im Court behoben hatte. Anschliessend plauderte sie angeregt mit den ehemaligen Tennisstars Billie Jean King (79) und Martina Navratilova (66).