Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte begeistern im Partner-Look

«Modeikone kommender Generationen»

Laut «Daily Express» wurde das Mutter-Tochter-Duo für seinen Partner-Look mit Komplimenten überhäuft. «Das Mantelkleid ist wunderschön und es ist süss, wie Prinzessin Charlotte in passendem Farbton gekleidet ist», schrieb etwa eine Twitter-Userin. «Prinzessin Charlotte wird die beliebteste Modeikone für kommende Generationen sein! Schau, wer sie unterrichtet!», lautete ein weiterer Kommentar. Ein anderer User merkte an: «Mini-mes ihrer Eltern, so süss.» Denn auch Prinzessin Kates Ehemann Prinz William (40) und Sohn Prinz George (9) besuchten den Gottesdienst in der Westminster Abbey in einem ähnlichen Look. Beide trugen einen marineblauen Anzug und Mantel, William kombinierte dazu eine rote Krawatte, George eine blaue. Das dritte Kind des Paares, Prinz Louis (4), war bei dem Gottesdienst nicht dabei.