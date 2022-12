Prinzessin Kate verrät: So war das Weihnachtsfest bei den Royals

Weihnachten beginnt für viele Eltern in Grossbritannien in der Regel in den frühen Morgenstunden des 25. Dezembers. Die Kinder warten gespannt auf die Bescherung und die Geschenke, die Father Christmas, also der Weihnachtsmann, in der Nacht gebracht hat. Diese Tradition wird auch in der königlichen Familie gepflegt, wie Prinzessin Kate (40) an besagtem Tag selbst verraten hat.