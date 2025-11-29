Prinzessin Kate: Wer kommt mit zu ihrem Weihnachtskonzert?

In diesem Jahr würde eine grosse familiäre Unterstützung besonders gut zum Motto passen. Unter dem Thema «Liebe in all ihren Formen» möchte die Prinzessin die Menschen zusammenbringen und Ehrenamtliche zu würdigen. 1.600 Gäste sind in die Westminster Abbey geladen, in der Kate 2011 ihren Prinzen heiratete. Hinter der Prinzessin liegt ein emotionales Jahr. Im Januar verkündete sie, sich nach ihrer Krebsbehandlung in Remission zu befinden. Seitdem nimmt sie wieder mehr öffentliche Termine wahr. Zudem ist die Familie gerade in ein grösseres Anwesen umgezogen.