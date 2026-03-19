Prinzessin Kate: Wow-Auftritt mit Tiara bei Staatsbankett

Fünf Tiaras in vierzehn Jahren

Über allem thronte ein altbekanntes Juwel: ihre «Lover's Knot»–Tiara, die zuvor schon von Königin Mary, Queen Mum, Queen Elizabeth II. und Prinzessin Diana getragen wurde. Von den fünf Diademen, die Kate seit ihrer Heirat mit Prinz William (43) getragen hat, ist es ihr mit Abstand liebstes. Schon im vergangenen Jahr hatte Kate die Tiara zweimal getragen: beim Staatsbankett für den US–amerikanischen und beim Empfang für den französischen Präsidenten. Zu dem Diadem kombinierte Kate Ohrringe aus dem Nachlass von Queen Elizabeth II. sowie den Royal Family Order und die Schärpe des Royal Victorian Order.